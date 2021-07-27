Kimseye ait değilim diyerek partisinden istifa etti

Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü yaşandı. Gelecek Partisi'nin en genç il başkanlarından olan Karaman İl Başkanı Kurtuluş Küçüksolak partisinden istifa ettiğini duyurdu.

“GELECEK PARTİSİ'NDEN BUGÜNDEN İTİBAREN AYRILMIŞ BULUNMAKTAYIM”

İstifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçüksolak şu ifadelere yer verdi:

Maalesef…Kuruluşundan itibaren içerisinde bulunduğum, aynı zaman da Karaman İl Başkanlığı görevini yürüttüğüm Gelecek Partisi’nden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Tüm gelecek ailesine başarılar diliyorum…”

“KİMSEYE AİT DEĞİLİM…”

Küçüksolak'ın istifasından 1 gün önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Küçüksolak paylaşımında “Siyaset bir gruba ait olmak degil bir duruşa sahip olmaktır. Kimseye ait değilim sadece duruşum böyle…” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN KALDIRDI

Küçüksolak bir süre sonra istifasına ilişkin açıklamayı ise sosyal medya hesabından kaldırdı.