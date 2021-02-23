Kimyacı başkan atıkların kimyasını bozdu!

Adana’da CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, kimya mühendisi olmasının da etkisiyle kurduğu biyolojik tesislerde kent atıklarından organik gübre üretmeye başladı.

Ürettiği tonlarca organik gübrenin bir kısmını park ve bahçelerin bakımında kullanan, bir kısmını da ihtiyaç duyan vatandaşlara ücretsiz dağıtan Akay, kurduğu boya üretim tesisi ile de başta okullar olmak üzere hem resmi kurumların hem de belediyenin binalarının boya ihtiyacını karşılamaya başladı.

Akay, kurduğu dikimevi ile de belediyeyi yılda büyük miktarlardaki personel iş kıyafetleri satın alma ve dikme yükünden kurtarıp, ücretsiz temin etmenin yolunu açtı. Seyhan Belediyesi, 3000 m2 alan üzerinde 30 ünite olarak kurduğu kompost gübre üretim tesisinin ihtiyacı olan atıkları öncelikle pazar yerlerinden ve park ve bahçelerin bakımından elde etmeye başladı.

Pazar yerlerinde artan, marul ve yeşillik yaprakları, soğan kabukları, çürümüş meyve ve sebzeler çöpe gitmek yerine belediye ekiplerince toplanıp kompost gübre tesislerine getiriliyor. Park ve bahçelerden temizlik sırasında toplanan biçilmiş çimler ve ağaç dal ve yapraklarının da eklendiği atıklar burada biyolojik ve kimyasal işleme tabi tutularak birinci sınıf organik gübre haline dönüştürülüyor.

Organik gübrelerin bir kısmı belediyenin park ve bahçelerin bakımında kullanılıyor. Böylece belediye yılda yüzbinlerce liralık gübre masrafından kurtuluyor. Organik gübrenin bir kısmı da ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Seyhan Belediyesi aynı zamanda günde 10 ton üretim kapasitesine sahip plastik, astar ve yağlı boya üretebilen boya atölyesi de kurdu.

Belediye bu atölye ile yılda on binlerce liralık boya alım zorunluluğundan kurtulup büyük çaplı tasarruf ederken aynı zamanda ihtiyaç duyulan okullara ücretsiz boya desteğinde bulundu.

Akif Akay, “Mesleğim gereği bildiğim konular olduğu için atıkları dönüştürebilecekken çöpe gitmesine gönlüm razı olamazdı. Amacımız belediyenin kaynaklarını en verimli biçimde kullanıp, tasarruf etmek ve gereksiz harcamaların önüne geçmek. Gübre, boya ve dikimevi için harcadığımız para yıllar içinde milyonları buluyor. Bu parayı Seyhan'ın diğer ihtiyaçları için kullanıyoruz” dedi.