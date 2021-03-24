Kırmızı kategorideki kentte AKP’lilerden meşaleli kutlama

Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasında kırmızı kategoride yer alan Kocaeli’de, AKP'lilerin il binası önünde meşaleli kutlaması tepki çekti.

KURALLARI UNUTUP ‘LEBALEP’ EĞLENDİLER

Kocaeli'de AKP il binası önünde kalabalık bir grup AKP’nin 7’inci Olağan Büyük Kongresi öncesinde meşaleler yakıp eğlendi. Lebalep eğlencede sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği ve çoğu kişinin maske takmadığı görüldü.

KONGRE ÖNCESİ TOPLANDILAR

AKP Kocaeli İl Teşkilatı ve gençlik kolları üyeleri dün akşam toplanarak Ankara'ya doğru yola çıktı. AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir yola çıkmadan önce yüzlerce gencin sosyal mesafe gözetmeksizin, meşaleler yakarak bir arada olduğu fotoğrafları paylaştı.

“HAYKIRMAYA GELİYORUZ” DİYEREK PAYLAŞTI

Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Geliyoruz iki gözüm, sana olan aşkımızı cihan-ı aleme haykırmaya geliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongremiz için Allah'ın izniyle yola çıktık.”

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