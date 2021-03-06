Kırmızı kategorideki Konya’da eğlence mekanına baskın: 64 kişiye cezai işlem uygulandı

Corona virüsü vakalarına göre, çok yüksek riskli iller arasında kırmızı kategoride olan Konya’da, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence merkezine giden 64 kişiye ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir eğlence mekanının açık olduğu ve COVID- 19 önlemlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, baskın yapılan mekandaki 64 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

DAHA ÖNCE YİNE MÜHÜRLENMİŞ

Denetlenen iş yerinin ise daha önce mühürlendiği ancak mührün kırıldığı öğrenildi.

İş yeri sorumlusu Selami Y. hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ ve ‘mühür bozma’ suçundan soruşturma başlatıldı. DHA