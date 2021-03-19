Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Kırmızı’ renkli Edirne’de mekan sahipleri iş yerlerini açmak istiyor

Edirne'de corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe, restoran, bar ve kahvehane işletmecileri; HES kodu, maske, mesafe ve hijyen önlemleri alarak iş yerlerini açmak istediklerini bildirdi.

Güncellenme: 17:35, 19/03/2021
HaberlerGünün İçinden
‘Kırmızı’ renkli Edirne’de mekan sahipleri iş yerlerini açmak istiyor

‘Çok yüksek riskli’ iller arasında bulunan Edirne’de bir grup işletmeci bugün Saraçlar Caddesi’nde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan kafeterya sahibi Ceyhun Dilfaz, şunları söyledi:

* AVM ve marketlerdeki gibi HES kodu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak mekanlarımızı açmak istiyoruz.

* Kırmızı renkte riskli iller arasında gösterilen Edirne’de mekanlar kapalıyken, vaka artışları devam edip kırmızıya dönen illerimizde mekanlar kapatılmamıştır.

* Ayrıca mekanlar kapalıyken vaka sayılarında bir düşüş gözlenmemiştir.

* Mekanlarımızı açmamız hem halkımızın psikolojisi hem de bizlerin kazancı açısından önemli. DHA

İlginizi ÇekebilirAnkara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetimAnkara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim