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Kırşehir’de eve kumar baskını: 45 kişiye para cezası

Kırşehir'de kiraladıkları evde kumar oynadığı belirlenen Afganistan uyruklu 45 kişiye, toplam 88 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Güncellenme: 13:18, 23/02/2021
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Kırşehir’de eve kumar baskını: 45 kişiye para cezası

Polis ekipleri, Yenice Mahallesindeki bir apartmanda kumar oynandığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, eve operasyon düzenlendi. Evde Afganistan uyruklu 45 kişinin bulunduğu belirlendi.

Evde kumar organizasyonu düzenlendiği tespit edildi. 45 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe kuralına uymamaktan toplamda 88 bin 650 lira para cezası uygulandı. Evi kiralayarak kumar organizasyonunu düzenlediği belirlenen S.Z.S. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  (DHA)

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