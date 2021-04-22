Kısıtlama öncesi korkutan görüntü

İzmit ilçesinde kurulan semt pazarları, 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışverişe çıkan vatandaşların yoğun ilgisi sonrası tıka basa doldu.

Alışveriş yapmak için gelen vatandaşların adım atacak yer bırakmadığı pazar alanında, eksiklerini almaya çalışan vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.

“SANA NE BENİM MASKEMDEN”

Pazar alanında maske takmadan gezen bir kişi ise kendisini uyaran bir başka vatandaşa “Sana ne benim maskemden?” diyerek tepki gösterdi. İlgiden memnun kalan pazarcı esnafı da marketlerin açık olup, pazarların kapalı kalmasına tepki gösterdi.

“YASAKLAR ÇOĞALSIN HASTALIK AZALSIN”

Pazara alışveriş yapmaya gelen Hatice Korhan isimli vatandaş yoğunluğun sebebinin 3 günlük sokağa çıkma yasağından kaynaklandığını belirterek, “Pazarın kalabalığı tabi 3 gün yasak olmasından dolayı. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun inşallah. Yasaklar çoğalsın hastalık azalsın. Şu virüsten dolayı herkes zor durumda yani hastaneler dolu. Aslında çıkmamamız gerekiyor ama mecburiyetten çıkıyoruz, hayat da devam ediyor bir şey yemeden de olmuyor” dedi.

“MALLARI DEPOLARIMIZDA ÇÜRÜTME ŞANSIMIZ YOK”

Pazardaki yoğunluğun, uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından ve marketlerin pahalı olmasından kaynaklandığını kaydeden pazarcı esnafı Recep Öktem, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bizim çok hoşumuza giden bir şey var. 3 müşteriden, 2 müşteriye mal veriyoruz. Etiketlerimiz düşük. Yarın, öbür gün ve sonraki gün yani cuma, cumartesi, pazar kapalıyız. Kapalı olduğumuzdan dolayı bu malları depolarımızda çürütme şansımız yok. Akşam vatandaşlar biliyor. Örneğin 3 kilosunu 10 liraya veriyoruz. Mallar depomuzda çürüyeceği için biz bunu çöpe atmayalım vatandaşa satalım diyoruz” İHA

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