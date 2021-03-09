Kısıtlama saatinde dükkanında silahlı saldırıya uğradı

Olay, Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mesut H., Hüseyin Tek’in gümrük malları sattığı dükkana geldi. Dükkanda ikili arasında başlayan konuşma, kısa süre sonra sözlü tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Mesut H. yanında getirdiği silah ile Hüseyin Tek’i bacak ve kasığından vurarak yaraladı. Hüseyin Tek aldığı kurşun darbesiyle yere yığılırken, saldırgan Mesut H. ise hızla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralı Hüseyin Tek'i Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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