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Kısıtlamada ahtapot akını

Muğla'nın Datça ilçesinde, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber doğa kendini yenilemeye başladı. Denizde ve kıyılarda hareketlilik kesilince limana kadar gelen ahtapotlardan biri bölgedeki balıkçı tarafından yakalandı.

Güncellenme: 17:36, 02/05/2021
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Kısıtlamada ahtapot akını

Datça’da tam kapanma döneminde balıkçı barınağı olan liman, ahtapotların akınına uğradı.

Datça’da 10 yaşından beri geçimini balıkçılıktan sağlayan 41 yaşındaki Umut Kantarlı, bugün teknesinin bakımını yaparken, deniz dibindeki ahtapotu fark etti.

Kantarlı, misina oltası ile iki denemenin ardından ahtapot yakalamayı başardı. Arkadaşının yardımıyla ahtapotu kepçeye alarak kıyıya çıkaran Kantarlı, “Bu karantina nasibi. Karantina balıkçıya yaradı. İnsanların azalmasıyla limanda ahtapot çoğaldı. Her gün bir tane nasip oluyor. Yaklaşık 1,5 – 2 kilo ağırlığında var ” dedi. DHA

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