Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kısıtlamada polise yakalanmamak için kamera kurdular

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir işyerinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, işyerinin girişine özel düzenekle güvenlik kamerası kurulduğunu tespit ederken, içeride oyun oynayan 15 kişiye toplamda 57 bin lira ceza kesildi.

Güncellenme: 12:38, 22/04/2021
HaberlerGünün İçinden

Ülkenin başına bela olan korona virüs salgının kısıtlamasından kaçmak için oyun meraklıları bin bir türlü ilginç yönteme başvuruyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen açık olan bir kahvehaneye girdi. Kahvehaneyi kontrol eden ekipler, içeride yaptıkları kontrolde 15 kişinin kahvehane masalarında oyun oynadığını tespit etti.

57 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İçeride yapılan detaylı denetimlerde polise yakalanmamak için işyeri işletmecisinin kahvehanenin girişine özel düzenekle güvenlik kamerası kurduğunu ve içerideki bir bilgisayardan kahvehanenin giriş ve çıkışların izlendiğini fark etti. Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye toplamda 57 bin lira ceza kesilirken, işyeri mühürlendi. (İHA)

Çorlu İçeride korona Polis Tekirdağ
Yayınlanma Tarihi:12:32,