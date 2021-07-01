Kısıtlamaya davul zurna ile veda ettiler

1 Temmuz itibari normalleşmeye geçilmesi ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi ilçede uygulanan mesai saatlerindeki kısıtlamaların kalkması ile birlikte şırdan işletmecisi Murat Mercan isimli esnaf davul zurna ile normalleşme sürecine “merhaba” dedi.

İşletmedeki davul zurna ile birlikte işletmeye gelen müşteriler hem oynadı hem de yemek yedi. Irmak caddesindeki işletmesinde davul zurna eşliğinde müşterini ağırlayan Mercan tedbirlerin kalkması ile şırdan ve çorba esnafının en çok gece saatlerinde müşterilerini ağırladığını ifade ederek maske ve mesafe tedbirlerine uyarak işlerin açılacağını düşündüklerini belirtti.

Mercan, “15 aydır zor günler yaşadık. Özellikle şırdan çorba saatleri kısıtlamasında biz 12 den sonra müşteri alamıyorduk. Bizim için 1 Temmuz bizim için iş yerimizin açılması oldu. Çok mutluyuz. Temennimiz rehavete kapılmadan bu hastalığı tamamen silinene kadar meşke mesafeye dikkat ederek normalleşmemiz” dedi. (İHA)