Kısıtlamayı ihlal edip polise ‘bir güzellik yap gidelim’ diyen gençlere para cezası

Talas Bulvarında corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis, H.U. idaresindeki 33 AK 166 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan A.Ö., E.Ç. ve F.Gnin kimliklerini kontrol eden polis, gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini belirledi.

GENÇLERDEN POLİSE: BİR GÜZELLİK YAP GİDELİM

Gençlerden birisi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için tutanak tutan polise, “20 yaşındayız. Bize bir güzellik yap gidelim” dedi.

4 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 12 bin 600 TL para cezası uygulandı. DHA