Kısıtlamayı yaylada geçirmek istediler, ekmek almaya bile çıkamadılar

Pandemi nedeniyle hafta sonu kısıtlamasını yayla evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kar yağışına yakalandı.

Vatandaşlar ekmek almak için dahi uzak olan mahalle merkezlerine kapalı yollardan dolayı ulaşamadı. Ekipler gelen ihbarları değerlendirerek kapanan yolları tek tek ulaşıma açtı. Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Küstülü, Tapureli, Alibeyli, Kızılen ve Sarıkaya mahallerinde kapanan yollar açıldı.

Bazı vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasını yayla evlerinde geçirmek istediklerini fakat kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirtirken, bazıları ise ekmek almak için dahi evden çıkamadıklarını dile getirerek, yolları açan ekiplere teşekkür etti. İHA

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