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Kız arkadaşını vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı

 Niğde'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı.

Güncellenme: 09:16, 01/05/2021
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Kız arkadaşını vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı

G.K.(33) iddiaya göre K.Ç (23) isimli kız arkadaşı ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışma üzerine G.K, kız arkadaşının  Efendibey Mahallesi Nagehan Sokakta bulunan evine gelerek kapıyı açmasını istedi.

Olumlu yanıt alamayan G.K, kapının arkasından tabancayla kız arkadaşına ateş etti.

Kapıyı açarak K.Ç’nin yaralandığını gören G.K, kendi otomobiliyle kız arkadaşını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin önüne bırakarak kaçtı. Ameliyata alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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