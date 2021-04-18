Kız arkadaşının etrafında yaptığı drift pahalıya mal oldu

Ünye ilçesinde kapatılan eski çöplük alanı ile Çaybaşı ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda drift yaptı.

Ceza yememek için otomobilinin plakasını da söken sürücünün o anlarını, arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Yanında bulunan kız arkadaşı yolun ortasında beklerken, aracıyla etrafında dönen sürücünün tehlikeli hareketlerine dair görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ VE KIZ ARKADAŞINA CEZA

Jandarma ekiplerince yakalanan sürücüye, 13 bin 475 ceza uygulanarak, ehliyetine de el konuldu. Ekiplerce, sürücü ve kız arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan idari para cezası da uygulandı. DHA

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