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Kız arkadaşının yakınları tarafından nehre atıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde nehirde boğulma tehlikesi geçiren gencin, kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilerek nehre atıldığı iddia edildi. Genci, boğulmaktan ekipler kurtardı.

Güncellenme: 22:05, 13/05/2021
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Kız arkadaşının yakınları tarafından nehre atıldı

Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi kenarından geçen Sakarya Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samet Ç. (29), nehir kenarında araç içerisinde kız arkadaşıyla konuştuğu esnada kızın yakınları geldi.

ÜZERİNE TAŞ ATTILAR

Araçtan zorla indirilen genç, kızın yakınları tarafından darp edilen genç sonrasında nehre atıldı. Nehirde boğulma tehlikesi geçiren gence aldırış etmeyen şahıslar, gencin üzerine taş atmaya başladı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Yardım çığlıkları sonrasında şahıslar bölgeden kaçarken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında Samet Ç.'yi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İHA

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Darp Kadın Niğde Polis Sağlık Sakarya
Yayınlanma Tarihi:22:04,