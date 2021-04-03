Kız Kulesi’nin karşısındaki ağaçları kesmek için 35 bin lira almışlar

Üsküdar Salacak Sahili'de Kız Kulesi karşısındaki bölümde 17 – 23 Mart tarihleri arasında akşam ve sabah erken saatlerde ağaçların kesildiği bilgisi polisleri harekete geçirdi.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili S.Ç., O.Ö., Ş.C., D.Ç., V.Ç., ve Ö.Ö., isimli 6 şüpheli tespit etti. Şüpheliler, 31 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin ağaçları kesmekte kullandıkları motorlu testereler de ele geçirdi.

35 BİN LİRA

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 5'inin ifadesinde, D.Ç.'nin ağaçları kesmeleri karşılığında kendilerine ilk başta 15 bin daha sonra ise 20 bin lira verdiğini iddia etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler “Mala Zarar Verme” suçundan adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.