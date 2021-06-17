Kızılay’ın vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Kerem Kınık, “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürütülecek kampanyanın 2021 yılı hedefleri ve vekalet tutarlarını basın toplantısıyla açıkladı.

Kızılay’ın Sütlüce yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kınık, ” 2021 hedefimiz yurtiçinde 52 bin 500 hisse, yurtdışında da yüz bin hisse kurban olmak üzere 152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Toplamda da Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin insana kurban paylarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurtiçi kurban bedelimize zam yapmadık, yurtdışı kurban bedelimizi yurtiçi kurban bedelimize yükselttik. Yani yurtdışı bedeli 850 liradan bin 50 liraya yükseldi” dedi.

Kerem Kınık, “Talep çok olursa, esneme şansımız yok, biz bütün organizasyonu, hayvanların beslenmesi gibi süreçleri önceden tamamlıyoruz. Burada talep fazla olursa yüzde 10’luk esneme payımız var. Onu çok fazla geçemeyiz. Dolayısıyla bağışçılarımızın elini biraz çabuk tutması gerekiyor” dedi.

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