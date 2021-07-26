Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açarak hırsızlık yaptı

Eskişehir'de 7 yaşındaki kızına gözcülük yaptırıp girdiği apartmandaki 3 dairenin çelik kapısını açarak evlerden yaklaşık 2 bin TL çalan Hanife U. gözaltına alındı. Hanife U.'nun çelik kapıları 30 saniyede açıp dairelere girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncellenme: 17:39, 26/07/2021
HaberlerGünün İçinden

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesinde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin TL çaldı.

Daire sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Hanife U. olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucu gittiği Bolu’dan yeniden Eskişehir’e geldiği belirlenen Hanife U. yakalanıp gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı çıkarılan Hanife U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

İlginizi ÇekebilirHırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattıHırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı