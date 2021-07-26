Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açarak hırsızlık yaptı

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesinde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin TL çaldı.
Daire sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Hanife U. olduğunu tespit etti.
Yapılan araştırmalar sonucu gittiği Bolu’dan yeniden Eskişehir’e geldiği belirlenen Hanife U. yakalanıp gözaltına alındı.
Hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı çıkarılan Hanife U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA