Kızını rahatsız eden eski damadını tüfekle vurdu

Olay, Denizli’nin Çameli ilçesinde meydana geldi. Dört önce Nuri A.’dan geçimsizlik nedeniyle boşandığı öğrenilen üç çocuk annesi Nazlı Ö., ailesinin evine taşındı. Babası Ayhan Ö.’yle birlikte yaşamaya başlayan Nazlı Ö., eski eşi Nuri A. tarafından mahkeme ve aile konularıyla ilgili sürekli rahatsız edildiğini iddia etti.

Eski eşiyle konuşmak isteyen Nuri A., baba Ayhan Ö.’yle tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ayhan Ö. evden aldığı tüfekle eski damadını vurdu. Hastaneye kaldırılan Nuri A.’nın durumunun ağır olduğu, Ayhan Ö.’nün de gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA)