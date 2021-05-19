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Kızını rahatsız eden eski damadını tüfekle vurdu

Denizli'de yaşayan Ayhan Ö., kızını rahatsız eden eski damadı Nuri A.'yı tüfekle vurdu.

Güncellenme: 08:24, 19/05/2021
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Kızını rahatsız eden eski damadını tüfekle vurdu

Olay, Denizli’nin Çameli ilçesinde meydana geldi. Dört önce Nuri A.’dan geçimsizlik nedeniyle boşandığı öğrenilen üç çocuk annesi Nazlı Ö., ailesinin evine taşındı. Babası Ayhan Ö.’yle birlikte yaşamaya başlayan Nazlı Ö., eski eşi Nuri A. tarafından mahkeme ve aile konularıyla ilgili sürekli rahatsız edildiğini iddia etti.

Eski eşiyle konuşmak isteyen Nuri A., baba Ayhan Ö.’yle tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ayhan Ö. evden aldığı tüfekle eski damadını vurdu. Hastaneye kaldırılan Nuri A.’nın durumunun ağır olduğu, Ayhan Ö.’nün de gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA)

aile baba Çocuk Denizli mahkeme