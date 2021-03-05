Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü

Antalya'nın Finike ilçesinde Y.K. (59), tüfekle Hüsnü Ünal'ı (44) ensesinden vurarak öldürdü. Y.K.'nın Ünal'ı kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.

Güncellenme: 21:08, 05/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü

Olay, saat 17.00 sıralarında Finike Çavdır Mahallesinde meydana geldi. 1 kız çocuğu babası Y.K., belediyede işçi olarak çalıştığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Hüsnü Ünal’ı, bilinmeyen nedenle tüfekle ensesinden vurup kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Ünal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünal’ın cesedi morga kaldırıldı.

Y.K. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Görgü tanıkları, Y.K.’nın 3 el ateş açtığını, geri dönüp tekrar iki kez daha ateş açtığını ileri sürdü.

TACİZ İDDİASI

Y.K.’nın, belediyede işçi olarak çalışan Ünal’ı, aynı kurumda çalışan kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi. DHA

İlginizi ÇekebilirKapısını açamayan komşusuna önce yardım etti, sonra tacizde bulunduKapısını açamayan komşusuna önce yardım etti, sonra tacizde bulundu