Kocasını bıçakla öldürdü

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kadın, tartıştığı 68 yaşındaki kocasını bıçakla öldürdü. Kadın gözaltına alındı.

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Adana Kozan’da bir evde dram yaşandı. Gece 23.00 sıralarında Tufanpaşa Mahallesinde 68 yaşındaki Osman Efeoğulları ve eşi Öznur Efeoğulları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede Osman Efeoğulları bıçakla yaralandı. Yaralı Osman Efeoğulları, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Öznur Efeoğlulları ise polis tarafından gözaltına alındı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği evde geniş çaplı inceleme yaptı. Yaşlı adamın cansız bedeni önce Kozan Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Osman Efeoğulları'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı. İHA