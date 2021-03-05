Koltuk değnekleri ile girdi yürüyerek çıktı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimleri devam ediyor. Ekipler, şehir merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda sakat numarası yaparak koltuk değneğiyle vatandaşın duygularını istismar eden dilenci K.Ç.'yi yakaladı. Zabıta Amirliği binasına götürülen K.Ç.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahsın sakat olmadığını fark etti.

Koltuk değnekleriyle binaya giren sahte dilenci, vatandaşları kandırmak ve haksız kazanç elde ederek Kabahatler Kanunu çerçevesinde suç işlediği gerekçesiyle işlem yapılarak serbest bırakıldı. (İHA)