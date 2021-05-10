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Komşu dehşeti! Cezaevine gönderildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kızlarına mesaj attığını iddiasıyla davalık olduğu çifti tüfekle pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncellenme: 23:04, 10/05/2021
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Komşu dehşeti! Cezaevine gönderildi

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Şahinler Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahinler köyünde çiftçilik yapan Mehmet Akkuzu (53), kızına mesaj attığını iddia ettiği komşuları Serkan Akarsu (45) ve eşi Gülseren Akarsu(42) ile yaklaşık iki yıl önce çıkan tartışma sonrasında mahkemelik oldu.

Zaman zaman iddialar sebebiyle Akarsu ailesi ile tartışama yaşayan Akkuzu, tarlada karşılaştığı Akarsu çiftini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Akkuzu, Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan Akkuzu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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