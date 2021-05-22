Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen göre, aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçak, satır ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan da 1'i ağır toplam kişi 4 yaralandı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Acil Servis’te tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga hastanede de devam ederken, güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.