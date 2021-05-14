Komşularının saldırısına uğrayan profesör hastanelik oldu

GOP (Gaziosmanpaşa) Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut, iddialara göre bayram temizliği yaparken çok ses çıkardıkları gerekçesiyle apartmanın otoparkında komşuları tarafından darbedildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Prof. Dr. Barut'un ailesi, 5 ay önce de aynı komşularının kendilerine saldırdığını ileri sürdü.

KABURGALARI KIRILDI

Gürültü yüzünden çıkan tartışma sırasında öfkeli komşular eşi ve çocuğunun yanında Barut’a saldırdı. Kavga anı ise ailenin küçük oğlu Utku Barut tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bu sırada Barut'un doktor olan eşi Semra Barut, ise saldırıyı gerçekleştiren 3 komşusuna “Bayram sabahı yapmayın çocuğum, Allah aşkına! Yapmayın çocuğum yapmayın! Yapmayın Allah'ın aşkına” diyerek engel olmaya çalıştı.

3 kişi tarafından ağır bir şekilde darbedildikten sonra yoğun bakım ünitesine tedaviye alınan Prof. Dr. Barut'un burnunda ve kaburgalarında kırık olduğu açıklandı.

5 AY ÖNCE DE SALDIRMIŞLAR

Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut’un oğlu Utku Barut, aynı komşularının apartmanın ortak kullanım alanı nedeniyle babasına 5 ay önce de saldırıp kaburgalarını kırdığını söyledi.

3 komşularının annesinin çığlıkları arasında babasını hastanelik edene kadar dövdüklerini belirten Utku Barut, “İlk olay apartmanın ortak katını sadece kendi kullanımlarına almak için babama saldırdılar. Bu iş adliyelik oldu. Bu sefer de gürültüyü bahane ederek bizi tehdit ettiler. Sonunda bu olay meydana geldi. Şu an babam yoğun bakımda. Çok ağır kırıkları var. Gerçekten iyileşmesi çok uzun zaman alacak gibi duruyor” dedi.