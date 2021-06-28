Kontrolden çıkan otomobil alt yola düştü

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi Sarı Asma Sokak’ta meydana geldi.

34 BBE 25 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, demir korkuluklara çarptı.

Korkulukları da söken otomobil, alt yola düştü. Kazada sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA