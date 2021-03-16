Kontrolden çıkan otomobil TIR’a ok gibi saplandı

Kaza, 10 Mart günü saat 14.15 sıralarında Yalova’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Hakan Yılmaz, ana yolda otomobiliyle seyir halinde giderken, sol şeritten gelen bir otomobilin sıkıştırması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak park halindeki TIR’ın dorsesinin altına girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve bir haftadır Yalova Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden 22 yaşındaki Hakan Yılmaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)