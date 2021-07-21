Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Yasal işlem başlatacağız

Henüz nerede gerçekleştirildiği belirlenemeyen düğünde, bir semazenin eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak yapılan sema gösterisinin videosu sosyal medyada tepki topladı.

Semazenin gösterisiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği şartlara aykırı olarak, aslına uygun olmayan sema töreni ve gösteri yapılamaz. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız” dedi.

AKP’DEN AÇIKLAMA

AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sema gösterisi görsel şov değil, bir inancın anlatım biçimidir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği şart ve standartlarda aslına uygun olmayan sema töreni ve gösterisi yapılamaz. Sosyal medyada paylaşılan aslına uygun olmayan gösteri için gerekli cezai adımlar atılacaktır” dedi.