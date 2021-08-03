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Konya’daki katliama ilişkin 10 tutuklama

Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Konya’daki katliama ilişkin 10 tutuklama

Konya’da Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bugün adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan 14 şüpheliden 10’u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

OLAYIN FAİLİ ARANIYOR

Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kameralarınca belirlenen Mehmet A.’nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise halen devam ediyor.

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