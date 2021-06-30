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Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı

Beşiktaş'ta 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güncellenme: 15:05, 30/06/2021
HaberlerGünün İçinden

Olay, Ulus Mahallesi’nde bir sitede geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, site sakini 4 arkadaş havuz kenarında oturup sohbet ederken, yanlarına gruptan birine ait köpek geldi. Site yönetiminden bir kişi de uyararak köpeği havuzun yanında uzaklaştırmasını istedi. O sırada köpek site yönetiminde olan kişinin ayağının yanına geldi.

Site yöneticisi köpeği tekmeleyerek uzaklaşırdı.

Havuzun başında arkadaşlarıyla bulunan sahibi, köpeği tekmeleyen yöneticiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Köpeğin sahibi kavga ettiği site yöneticisini havuza attı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:14:53,