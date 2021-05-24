Köpek, mahsur kalan köpeğin hayatını kurtardı

Olay Çaycuma ilçesinde bir açık otoparkta meydana geldi. İlçede veteriner hekim olarak çalışan Doğuş Özdil, köpeği Kumsal’ın tavırlarıyla dikkat çekmeye çalıştığını fark etti. İlk önce durumu önemsemeyen Özdil; ardından çevredeki esnafın haber vermesiyle olay yerine gitti.

Köpeğinin aracın etrafında dolaştığını, kapısını açmaya çalıştığını Veteriner hekim Doğuş Özdil’e söyleyen esnaf; birlikte aracın başına gitti. Kapıları kilitli bulunan araçta bir köpeğin olduğunu fark eden veteriner hekim ve esnaflar; durumu polis ekiplerine haber verdi.

CAMI KIRMAK İÇİN İZİN ALDILAR

Polis ekipleri kısa sürede telefonla aracın sahibine ulaştı. Ancak sahibin 50 kilometre uzaklıktaki il merkezinde olduğunu söylemesi üzerine camın kırılması için araç sahibinden izin alındı. Araç sahibi köpeği araca çocuklarının koymuş olabileceğini söyleyerek durumdan haberdar olmadığını anlattı. Camı kırılan araçta bulunan Bora isimli köpek, bulunduğu yerden kurtarılarak veteriner merkezine getirildi.

Uzun süre sıcaktan bitkin düşen köpeğin ateşinin 42 dereceye çıktığı ve dehidrasyon geçirmesi üzerine veteriner hekim Doğuş Özdil, talihsiz köpeği tedavi altına aldı.

KURTARDIĞI KÖPEĞİN BAŞINDAN HİÇ AYRILMADI

Bu sırada veteriner hekimin Kumsal isimli köpeği ise kurtardığı köpeğin başından hiç ayrılmadı. Tedavi süreci boyunca sedyedeki köpeğin yanında bekleyen Kumsal köpek adeta insanlık dersi verdi.

Yaşananları anlatan veteriner hekim Doğuş Özdil, şu ifadeleri kullandı;

*İşlerimizin yoğunluğundan dolayı içeride çalıştığım sırada Kumsal’ın huzursuz şekilde geldiğini gördük ama olayın ne olduğunu anlayamadık. Sonrasında ticari taksi esnafı arkadaşların karşıdaki açık otoparkta içerisinde köpek olan bir araç olduğunu söylemesi üzerine geçip kontrol ettik.

*Onların da dikkatini Kumsal çekmiş. Aracın çevresinde koklama hareketleri, camları tırmalama çevresinde dolanma gibi hareketlerde bulunmuş. Bunun üzerine içerisinde köpek olduğu ortaya çıktı. Çok kötü bir durumda köpekle karşılaştık. Gerçekten 4-5 saattir baygın şekilde yatıyormuş.

*Aynı zamanda dehidrasyona girmiş. Emniyet ekipleriyle araç sahibine ulaştık. Kendisi Zonguldak il merkezinde olduğu için aracın camını kırmak zorunda kaldık. Köpeği bulunduğu yerden alıp kliniğe getirdik. Serumları taktık.

*Şu anda durumu iyi bunu Kumsal’a borçluyuz. Bize geldiğinde çok ciddi derecede problemliydi. 42,5 derece ateşi vardı. Belki 15-20 dakika daha geç kalsaydık köpeği kaybedebilirdik. O kadar gürültü içerisinde köpeği nasıl bulduğunu, nasıl hissettiğine şaşırdık. İHA

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