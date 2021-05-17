Köprüdeki inşaat çöktü: 3 yaralı

Gemlik ilçesinde belediye tarafından çevre yolunda iki caddenin kesiştiği alanda Kuva-i Milliye anıtı inşa ediliyordu. Anıtın özel bir firma tarafından yapımı sürerken, beton dökümü sırasında demir platform büyük bir gürültü ile çöktü. Kalıp ve sıvı betonun arasında kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BETONU KALDIRAMADI

Kuva-i Milliye Anıtı’nın demir blokları üzerine dökülen betonu kaldıramadı. Büyük bir gürültüyle çöken demir kalıpların üzerinde çalışan işçiler neye uğradığını şaşırdı.

Demir kalıp ve sıvı betonlarla birlikte derenin içerisine düşen işçilerden kimi kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken, 3 yaralı olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçüğü haber alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)