Korkutan yangın: 4 dükkan yandı, 3’ü zarar gördü

Yangın, akşam saatlerinde Demirciler Arastası’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mihrihatun Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde Saffet Uğur’a ait iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekipler alevlere müdahale etmek için adeta zamanla yarıştı. İş makinelerinin de müdahalede bulunduğu yangın, büyük oranda kontrol altına alındı. Olayın ardından Kargı Kaymakamı Abdülhamid Uyar olay yerine gelerek bilgi aldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yangında 4 dükkanın yandığını, 3 dükkanın da zarar gördüğünü belirterek, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını söyledi. İHA

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