Korkuttuğu çocuğa pencereden attırdığı altınlarla kaçan şüpheli yakalandı

Dün saat 12.30 sıralarında Kütahya merkez Sultanbağı Mahallesindeki Kardeşler Sokakta meydana gelen olayda, O.M.Ö.’nün cep telefonuna gelen çağrıya 11 yaşındaki oğlu M.O.Ö. cevap verdi.

Telefondaki kişi kendisi polis ve savcı olarak tanıtıp, çocuktan evden bulunan altınları pencereden atmasını istedi. Telefondaki kişinin söylediklerinden korkan çocuk, evde bulunan yaklaşık 20 bin TL değerindeki altını pencereden attı.

Altınları alan şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumu öğrenen ailesinin haber vermesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin daha önce 8 ayrı suçtan dosyası bulunan M.Ç. (37), olduğu tespit edildi.

Kütahya ve Afyonkarahisar il emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa çalışması sonucunda otobüsle Afyonkarahisar’a geldiği tespit edilen M.Ç., saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar’da yakalanarak, gözaltına alındı.

M.Ç.nin yapılan üst aramasında toplam değeri yaklaşık 20 bin TL olduğu tespit edilen 3 altın bilezik ve kelepçeli bileziğe el konuldu.

M.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kütahya Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmek üzere gözaltına alındı. DHA