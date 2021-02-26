Koruma altındaki dağ keçilerinde veba hastalığı tespit edildi

Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde yaklaşık 1 ay önce Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan ve yöre halkınca kutsal kabul edilen 7 dağ keçisi, ölü bulundu. Bir süre sonra da komşu köy Yukarı Çanakçı’da 8 dağ keçisi, ölü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, vücudunda mermi izine rastlanılmayan keçilerden numune alarak Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’na gönderdi.

Yapılan incelemede, ilk bulunan 8 dağ keçisinde ‘sphingomonas paucimobilis’ bakterisi tespit edildi. Numuneler, daha detaylı inceleme için ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Yaban Hayatı Birimi’ne gönderildi. Numunelerde yapılan inceleme sonucu hayvanlarda, koyun-keçi vebası hastalığı (PPR) tespit edildi.

KOMŞU İLLER DE BİLGİLENDİRİLDİ

Çiftlik hayvanlarına da geçebilen, bulaşıcı PPR’den korunmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tedbirler alındı. Bu kapsamda besiciler, bilgilendirilerek, yaban hayatı ile ortak kullanılan meraları hastalık sönünceye kadar kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Hastalık şüphesi bulunan işletmelerde resmi veteriner hekimlerce kordon, karantina, tecrit, dezenfeksiyon ve duyuru gibi önlemler alınmasına karar verilirken, hastalığın yayılma eğilimi göz önüne alınıp komşu iller de bilgilendirildi. DHA