Koruma polis almak isteyen iş insanı kendi aracını kurşunlattı

İstanbul’da iş insanı Maks G., önce 'çetelerden tehdit alıyorum' diyerek koruma talep etti. Ardından aracı kurşunlandı. Polis Maks G.’nin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Araştırmalarda, iş insanın koruma polisi alabilmek için kurgu yaptığı ve tetikçi tuttuğu ortaya çıktı. Maks G. ve 2 tetikçi gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Esenler'de faaliyet gösteren bir kağıtçılık firmasının sahibi olan Maks G. geçtiğimiz temmuz ayında emniyete giderek tehdit edildiğini söyledi. İddiaya göre daha sonra aracı kurşunlanan iş insanı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek yardım istedi. Tehdit edildiğini öne süren Maks G. polis koruması talebinde de bulundu.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maks G.'nin aracını kurşunlayanları belirlemek için güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Araştırmalarda saldırıyla ilgili 2 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin bir inşaat alanında çalıştığı belirlendi. Saldırganın rahat tavırları polislerde kuşku oluşturdu. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, 2 şüphelinin çalıştığı şirketle Maks G.'nin bağlantısı olduğunu ortaya çıkardı.

TETİKÇİ TUTTU

Araştırmalar, Maks G.'nin şüpheliler Sait G. ve İsmail Ç. ile aracını kurşunlamaları için anlaştığını ortaya koydu. Bunun üzerine Maks G. ile İsmail G. ve Sait Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler çapraz sorguya alınınca gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre, Maks G., polis koruması için tetikçi tutarak kendi aracını kurşunlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden İsmail G. savcılıktan serbest kalırken, Maks G. ve Sait Ç. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.