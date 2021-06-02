Kötü koku gelen evden ceset çıktı

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Şerefiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Koku gelmesi üzerine yapılan ihbarla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girdi.

İçeri giren ekipler, yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen Bayram Güldağ'ın (47) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Güldağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberi alarak eve gelen Bayram Güldağ'ın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. (İHA)