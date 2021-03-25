Köy muhtarına zimmete para geçirdiği iddiasıyla dava

Köy muhtarından şikayetçi olan kişiler tarafından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayette şunlar kaydedildi;

*Müştekilerin Elazığ Merkez Şahsuvar köyünde ikamet ettikleri Cumhuriyet Başsavcılığımıza vermiş oldukları şikayet dilekçelerinde köy muhtarı olan şüpheli S.Y. tarafından köy merasının köy halkından olmayan Konakalmaz köy sakini Y.B'ye 4 bin TL karşılığında kiraya verildiği, bu paranın da zimmete geçirdiği, mera gelirinden elde edilen paranın yüzde 25'nin köy sandığına,

*Yüzde 75'nin de genel bütçeye ait olduğu ve paranın bu iki hesaba yatırılmadığı, yine müştekilerin aynı dilekçelerinde köy muhtarı olan şüpheli S.Y.'in Şahsuvar köyü içme suyuna ait masraflar ve köyün çeşitli giderleri için köy halkından aldığı ihtiyar heyeti kararı ve makbuz karşılığında toplarken paraları da usulüne uygun toplamadığı, harcamalarına ilişkin makbuz ve gider pusulasının olmadığı,

*Köy tüzel kişiliğine ait banka hesabına yatırılmadığı, bu durumda toplanan ve meradan elde edilen gelirin köy muhtarı S.Y'in uhdesine kaldığı ve zimmet suçunu oluşturduğundan bahisle şikayetçi oldukları, atılı isnatların görev suçu olması nedeniyle soruşturulmasının 4483 sayılı yasaya tabi olduğu, bu nedeniyle şüpheli köy muhtarı S.Y. hakkında başlatılan inceleme sonucunda Elazığ Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü 07/11/2019 tarih ve 2019/84 sayılı kararı ile soruşturma izni verildiği, verilen kararında itiraz edilmeden kesinleştiği görülmüştür.

Görevi kötüye kullanmak suçundan yargılanan muhtar S.Y'nin görevine devam ettiği öğrenildi.

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