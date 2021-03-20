Köye kumar baskını: Gizli bölmede yakalandılar

Kırıkklae İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il merkezine bağlı Ahılı köyünde bir kıraathanede kumar oynandığı istihbaratını aldı.

Harekete geçen ekipler, 19 Mart gecesi kısıtlamanın başlamasından 1 saat sonra 22.00 sularında belirlenen noktaya operasyon düzenledi.

H.Ş. isimli şahsın işlettiği bilgisine ulaşılan kıraathanenin gizli bir bölümünde Covid-19 pandemi tedbirlerine uyulmayarak kumar oynatıldığını tespit edildi. Yapılan incelemelerde kıraathanenin kapısının kilitli, lambalarının sönük olduğu, içeride hiç kimsenin olmadığı izleniminin oluşturulduğu jandarmanın dikkatinden kaçmadı.

Dışarıdan dikkatli bakıldığında kıraathanenin içinde farklı bir bölmenin olduğunun anlaşılması üzerine söz konusu bölme açılarak ve içeride 2 farklı masa etrafında toplanmış vaziyette 7 şahıs suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan tüm şahıslar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında toplamda 24 bin 283 lira idari para cezası uygulanırken, kıraathane mühürlendi.