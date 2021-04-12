Köylü kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Ne olur artık sesimizi duy

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde çinko-bakır-kurşun zenginleştirme tesisi ve atık barajı inşaatı köylülerin tüm itirazlarına rağmen devam ediyor. Köylü kadınlar, maden sahasındaki manzaraya isyan etti.

“DUYSUN ARTIK SESİMİZİ YETER”

Maden nedeniyle köyün su kaynağının yok edildiğini, merada büyük ve küçükbaş hayvanlarını artık otlatamadıklarını belirten kadınlar, çalışmaların yapıldığı alandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Nerede bizim başbakanımız. Ne olur bizim sesimizi duysun artık. Yeter. Meraya sokulmuyoruz. Ama maden şirketi meramızı istediği gibi kullanıyor. Kar, yağmur, çamur demeyeceğiz. Hep geleceğiz. Buraları onlara bırakmayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“BİZ NASIL AĞLIYORSAK SİZ DE AĞLAYIN”

Çitlerin arkasından dozerlerin çalıştığı alana doğru haykırarak maden şirketine “Bizi yaktınız, Allah da sizi yaksın. Söz vermişlerdi girmeyeceklerdi. Her yeri batırmışlar, rezil etmişler” diyen vatandaş, “100-150 tane hayvan baktım bir dal bile getiremedik. Satın alıp yedirdik. Bunları mı yaşayacağız her gün. Biz nasıl ağlıyorsak siz de aldığınız parayı ağlaya ağlaya yiyin” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.