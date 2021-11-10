Koyunbaba Barajı ile 102 bin 910 dekar alan sulamaya açılacak

Koyunbaba Barajı Sulaması İnşaatında 20 bin dekar alanda çalışmaların 2021 yılı sonu itibari ile tamamlanarak sulamaya açılacak. Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 102 bin 910 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Koyunbaba Barajı Sulaması İnşaatında 20 bin dekar alanda çalışmaların 2021 yılı sonu itibari ile tamamlanarak sulamaya açılacak, projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 102 bin 910 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacak” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Yıldız, “Projenin yüzde 33'lik kısmı tamamlanmış olup; 307 kilometrelik sulama hattında 70 kilometre ana boru hattı ve 237 kilometre yedek ve tersiyer boru hattı bulunmakta olup, 29 kilometre ana boru hattında CTP boru ve yedek ve tersiyer sulama hatlarında da 41 km'lik HDPE boru döşenmiştir. Ayrıca 20 kilometrelik iletim hattının 7,5 kilometrelik kısmında HDPE boru döşenmiştir.

Ana ve yedek sulama hatlarında sanat yapılarının betonarme imalatları, işletme bakım yolu imalatları ve toplulaştırma çalışmaları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 80 Milyon Türk Lirası katkı sağlanacaktır” dedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Köy halkı kuraklığa karşı el ele verdi, kendi barajlarını inşa etti