Küçük çocuk 5. kattan kamyonetin üzerine düştü

Olay, Karabağlar ilçesi Devrim Mahallesi 3753/23 sokakta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan 2.5 yaşındaki K.U., iddiaya göre ailesinin yanında olmadığı esnada pencereye çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk, 5. kattan apartmanın altında park haline bulunan bir kamyonetin kasasına düşerek yaralandı.

Sokaktan gelen sesler üzerine bebeklerinin düştüğünü fark eden aile, kendi araçlarıyla özel bir hastaneye götürdü. Burada ön müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay hakkında konuşan küçük kızın akrabası Halil Uykultap, “Ben işteydim haberim yoktu. Eşim telefon açtı ve çocuğun 5. kattan aşağı düştüğünü söyledi. Apar topar geldim ama onlara yetişemedim. Onlar hastaneye götürmüşler” dedi. (İHA)