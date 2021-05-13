Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Küçükçekmece’de feci kaza: Taksi takla attı

İstanbul Küçükçekmece D-100'de, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında taksi takla attı. Kazada taksi şoförü yaralanırken, kaza sonrası yoğun trafik yaşandı.

Güncellenme: 19:12, 13/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Küçükçekmece’de feci kaza: Taksi takla attı

Kaza, akşam saatlerinde Küçükçekmece D-100 Topkapı istikameti, Sefaköy rampasında meydana geldi.

Doğukan T.’nin kullandığı taksiyle aynı yönde giden otomobil çarpıştı. Savrulan taksi, önünde giden başka bir otomobile daha çarparak takla attı.

Kaza sonrası taksi sürücüsü Doğukan T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Topkapı yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobillerin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. DHA

İlginizi ÇekebilirKaza yapan alkolü arkadaşını kurtarmak istedi, gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmediKaza yapan alkolü arkadaşını kurtarmak istedi, gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmedi
D-100 Denizli istanbul kaza Küçükçekmece otomobil Sağlık trafik