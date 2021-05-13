Küçükçekmece’de feci kaza: Taksi takla attı

Kaza, akşam saatlerinde Küçükçekmece D-100 Topkapı istikameti, Sefaköy rampasında meydana geldi.

Doğukan T.’nin kullandığı taksiyle aynı yönde giden otomobil çarpıştı. Savrulan taksi, önünde giden başka bir otomobile daha çarparak takla attı.

Kaza sonrası taksi sürücüsü Doğukan T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Topkapı yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobillerin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. DHA