Küçükçekmece’de sokaktan geçenleri rastgele bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi sabah namazından döndükleri sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı.

İki kişiyi rastgele bıçaklayan kişi başka bir kişiyi odunla vurup darbetti. Bıçakla yaralananlar hastaneye kaldırılırken bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralılar ve yakınları karakola giderek şikayetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

“SABAHTAN BERİ ARIYORUZ”

Amcası saldırıya uğrayan Özkan Çil, şunları söyledi:

* Amcam İrfan Çil sabah saat 04.30 sıralarında namaza giderken arkasından uyuşturucu müptelası biri geliyor sopayla kafasına vuruyor daha sonra darbediyor. Soymaya çalışıyor karakolun olduğu sokakta.

* Ardından bir arkadaşımızın kardeşini sırtından bıçaklıyor. Onun peşinden de bir ağabeyi sırtından bıçaklıyor. Biz de sabahtan beni bunu arıyoruz. Polise de söyledik.

* Eşkalini tespit etmeye çalışıyorlar. Bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Yüzde doksan bu çevrede oturan birisi.

“KARDEŞİMİN ARKASINDAN SAPLIYOR”

Sabah namazından dönerken kardeşi bıçaklanan Hüseyin Egem ise “Kardeşim sabah saatlerinde camiye gidiyor. Namazdan çıktıktan sonra yolda giderken karşıdan iki kişi geliyor birinin elinde bıçak. Kardeşimin bir şeyden haberi yok arkasından saplıyor” diye konuştu.

Yaralıların yakınları sokakta nöbet tutarak bıçaklı saldırganı bulmaya çalışıyor. DHA