Kumar baskınında 2 firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart günü saat 21.30 sıralarında Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında içeride 8 kişinin olduğu, adresin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiği tespit edildi. İçeride bulunan 417 adet iskambil kâğıdı, 185 TL paraya el konuldu.

Bahse konu ikamet sahibi hakkında ‘Kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 34 bin 552 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen iş yeri ise mühürlenerek kapatıldı.

Öte yandan içeride bulunan şahıslardan E.D. ve S.K.'nin yapılan GBT sorgulamalarında ‘Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık' suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Bunun üzerine 2 firari şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi. E.D. ve S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)