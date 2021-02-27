Kumar operasyonunda 77 kişiye 350 bin TL ceza

Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis adreslere operasyon düzenledi.

Bir iş yerinde ise polisin geldiğini görenler kapıyı kilitledi. Polis, çilingirle kapıyı açıp, içeri girdi.

Baskınlarda, 4 iş yerindeki 77 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

4 iş yerinin sorumlusu 11 kişi hakkında ise ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ ve ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçlarından adli işlem başlatıldı. DHA