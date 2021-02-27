Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kumar operasyonunda 77 kişiye 350 bin TL ceza

Karaman'da polis tarafından kumar oynandığı tespit edilen 4 iş yerine yapılan baskında, 77 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Güncellenme: 00:17, 27/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Kumar operasyonunda 77 kişiye 350 bin TL ceza

Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis adreslere operasyon düzenledi.

Bir iş yerinde ise polisin geldiğini görenler kapıyı kilitledi. Polis, çilingirle kapıyı açıp, içeri girdi.

Baskınlarda, 4 iş yerindeki 77 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

4 iş yerinin sorumlusu 11 kişi hakkında ise ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ ve ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçlarından adli işlem başlatıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirParmak kırma cezasına erteleme yokParmak kırma cezasına erteleme yok
ANAYASA Karaman operasyon para Polis protesto