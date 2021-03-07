Kumarhane baskını: 12 kişiye 53 bin lira ceza

Kağıthane, Seyrantepe Mahallesi, NATO Caddesi’nde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisini üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak kumar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 2 Mart’ta söz konusu adrese baskın yapan ekipler casino olarak dizayn edilen mekanda rulet ve teksas pokeri isimli kumarların oynatıldığını tespit etti. Kumar oynadıkları tespit edilen 9 şahıs, 1 mekan sahibi ve 2 kurpiyere cezai işlem uygulandı.

Adreste 1 adet rulet makinesi, 1 adet rulet masası, 30 adet deste oyun kartı, bin 300 adet pul ele geçirildi. Şahısların tamamına corona virüsü tedbirlerini hiçe saymaktan, 9’una ise kumar oynamaktan olmak üzere toplamda 53 bin 650 lira ceza yazıldı.