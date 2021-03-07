Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kumarhane baskını: 12 kişiye 53 bin lira ceza

İstanbul Kağıthane'de kumar oynatıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen baskında 12 kişiye 53 bin lira cezai işlem uygulandı. Baskın anı ise kameraya yansıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:02, 07/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Kumarhane baskını: 12 kişiye 53 bin lira ceza

Kağıthane, Seyrantepe Mahallesi, NATO Caddesi’nde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisini üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak kumar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 2 Mart’ta söz konusu adrese baskın yapan ekipler casino olarak dizayn edilen mekanda rulet  ve teksas pokeri isimli kumarların oynatıldığını tespit etti. Kumar oynadıkları tespit edilen 9 şahıs, 1 mekan sahibi ve 2 kurpiyere cezai işlem uygulandı.

Adreste 1 adet rulet makinesi, 1 adet rulet masası, 30 adet deste oyun kartı, bin 300 adet pul ele geçirildi. Şahısların tamamına corona virüsü tedbirlerini hiçe saymaktan, 9’una ise kumar oynamaktan olmak üzere toplamda 53 bin 650 lira ceza yazıldı.

İlginizi ÇekebilirMağarayı kumarhaneye çevirmişlerMağarayı kumarhaneye çevirmişler
Corona istanbul NATO operasyon ÖZEL HAREKAT Şanlıurfa söz