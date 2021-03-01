Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezi Akmescit mahallesi Kadı Hamamı caddesinde bulunan bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Zile basarak içeri giren ekipler, bir oda içerisinde iki adet kahvehane masası etrafında 18 şahsın iskambil kağıdı ile kumar oynarken yakaladı.

İkamette yapılan aramada ise iki masa üzerinde 106 karttan oluşan iskambil destesi, dolap içerisinde 29 adet 106 karttan oluşan iskambil destesi, 14 adet 52 karttan oluşan iskambil destesi, 55 adet üzerinde rakamlar yazılı yazboz sayfası, 2 adet boş adisyon defteri ele geçirildi.

Kumar oynan adreste sorumlu oldukları tespit edilen Hasan Ş., İhsan T. ve Serkan Ö.'ye kumar oynanmaya yer ve imkan sağlama suçundan, 20 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ‘Umumi Hıfzısıhha Kurulu' kararı ihlalinden 18 kişiye ise toplamda 56 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. (İHA)