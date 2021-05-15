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Kuraklık bal üretimini de vurdu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde arı yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlayan arıcılar, ilkbahar mevsiminin kurak geçmesi sonucu çiçek açan bitkilerin erken kuruması sebebiyle geçen yıla oranla ciddi anlamda bal kaybının olacağını belirtti.

Güncellenme: 17:48, 15/05/2021
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Kuraklık bal üretimini de vurdu

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Kulp ilçe genelinde sadece arı yetiştiricileri değil, hayvancılık yapan üretici, ekin eken çiftçiler de kuraklık nedeniyle zor bir dönem geçiriyor.

HER TARAF KURUDU

Kulp ilçesinde 4 yıldır arı yetiştiriciliği yaparak aile geçimlerini sağlamaya çalışan Savcı Taş, “Şu anda arılardan yeterli anlamda randıman alamamaktayız. Kuraklık nedeniyle yeşil alanlar kalmadı. Her taraf kurudu. Yani bu aylarda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve bölgemizde de yağış olmaması nedeniyle ilkbaharda açan çiçeklerin erken kuruması yüzünden çiçeklerden verim alamayan arılarımız yeterince bal üretemeyecek diye endişeliyiz. Buda mevsimsel anormalliklerden dolayı arılarımızda güç kaybına neden oluyor ve bal üretimi ciddi anlamda olumsuz etkilenecektir” dedi. İHA

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